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При ударах ВСУ по Донецку повреждены детский сад и восемь многоэтажек

Также повреждены стоматология и один частный дом.
Алина Луговая 2024-02-04 21:25:01
© Фото: dnronline Telegram

В результате обстрелов ВСУ по Донецку четвертого февраля повреждены детский сад, стоматология, восемь многоэтажных зданий и один частный дом. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Данные приводятся на 21:00 по московскому времени.

«Обстрел в 16:55: МБДОУ «Детский сад № 382 г. Донецка» по ул. Куйбышева; ГБУ Городская стоматологическая поликлиника № 1 по ул. Куйбышева», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Куйбышевском районе в результате двух обстрелов ВСУ в 15:35 и в 16:55 повреждены семь многоэтажных домов, в том числе на улице Кремлевской пострадала наружная теплотрасса. Кроме того, в Петровском Донецке повреждены еще два дома - многоэтажный и частный.   

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ДНР украинскими беовиками ранены четверо мужчин, трое из них - в Донецке. В Горловке оказались частично обесточены жилой массив «Комсомолец» и поселок Шахты имени Гагарина.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #ВСУ #Обстрел
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