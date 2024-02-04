При ударах ВСУ по Донецку повреждены детский сад и восемь многоэтажек

В результате обстрелов ВСУ по Донецку четвертого февраля повреждены детский сад, стоматология, восемь многоэтажных зданий и один частный дом. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Данные приводятся на 21:00 по московскому времени.

«Обстрел в 16:55: МБДОУ «Детский сад № 382 г. Донецка» по ул. Куйбышева; ГБУ Городская стоматологическая поликлиника № 1 по ул. Куйбышева», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Куйбышевском районе в результате двух обстрелов ВСУ в 15:35 и в 16:55 повреждены семь многоэтажных домов, в том числе на улице Кремлевской пострадала наружная теплотрасса. Кроме того, в Петровском Донецке повреждены еще два дома - многоэтажный и частный.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ДНР украинскими беовиками ранены четверо мужчин, трое из них - в Донецке. В Горловке оказались частично обесточены жилой массив «Комсомолец» и поселок Шахты имени Гагарина.