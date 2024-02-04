В Иркутской области загорелся жилой дом на 700 квадратных метрах

Площадь пожара в Усть-Илимске Иркутской области, где горит двухэтажный деревянный жилой дом, увеличилась до 700 квадратных метров. На этой отметке его удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Иркутской области площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров <...> огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», - написало Министерство в официальном Telegram-канале.

На месте происшествия находятся 49 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Они работают в условиях 25-градусного мороза.

Ранее стало известно, что из огня удалось спасти двоих человек, их госпитализировали. Другие 30 жителей дома сумели эвакуироваться самостоятельно.