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В Иркутской области загорелся жилой дом на 700 квадратных метрах

Пожар в деревянном жилом доме в Усть-Илимске локализовали на площади 700 квадратных метров.
Елизавета Егорова 2024-02-04 20:10:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Площадь пожара в Усть-Илимске Иркутской области, где горит двухэтажный деревянный жилой дом, увеличилась до 700 квадратных метров. На этой отметке его удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Иркутской области площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров <...> огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», - написало Министерство в официальном Telegram-канале.

На месте происшествия находятся 49 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Они работают в условиях 25-градусного мороза.

Ранее стало известно, что из огня удалось спасти двоих человек, их госпитализировали. Другие 30 жителей дома сумели эвакуироваться самостоятельно.

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