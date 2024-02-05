В Иране поделились опытом жизни под санкциями

Жители Ирана рассказали «Звезде», какие российские товары были бы им интересны и что может их страна предложить большому северному соседу, а также почему Каспий сейчас является самым безопасным путем с Севера на Юг.

«Вообще, иранцы очень любят русских. Конечно, нам бы хотелось, чтобы российские бренды продавались в Иране. Но лично я ни одного российского бренда у нас не видела. Я только за то, чтобы у нас появлялись новые бренды. Русские в том числе. Мы бы этого хотели. Потому что русские женщины, во-первых, сами по себе красивые, во-вторых, любят моду, фэшн... Для нас очень привлекательна идея заиметь их бренды в Иране», - рассказала местная жительница Сайе.

Она добавила, очень гордится иранскими изделиями из кожи, причем настолько, что не готова носить кожаные изделия запажных брендов.

«Сапоги, куртки, перчатки, сумки - в Иране производятся лучшие. Также есть хорошие иранские бренды косметики и средств гигиены. Я сама пользуюсь и довольна. Что касается одежды... У нас есть хорошие производители одежды. Возможно, кто-то из них использует зарубежные ткани или даже лекала, но отшивают одежду здесь. Качество иранских брендов в последнее время сильно выросло по сравнению с тем, что было. Также наши производители платков, шалей и шарфов», - отметила Сайе.

Однако несмотря на многовековую историю и ближайшее соседство иранские товары в России - до сих пор абсолютная редкость и экзотика. Такая же ситуация наоборот. Тут как в известной русской пословице - не было бы счастья, да несчастье помогло. До тех пор, пока Запад не ввел против России в 2022 году жесточайшие экономические санкции, объем торговли с Ираном находился на минимальном уровне.

«До санкций, могу сказать, что нам было тяжело работать, потому что мы приходим к российским компаниям, давайте работать. Они говорят: "нет вы под санкциями, мы боимся с вами работать". А китайцы китайцы научились не бояться Америки. Открывали вторую, третью, четвертую компании и начинали спокойно работали. Сейчас российские компании под санкциями, мы под санкциями, поэтому уже спокойно можем работать друг с другом», - рассказала директор Центра Торговли Ирана в Москве Амирреза Никпур.

Жесткий урок политэкономии российский бизнес выучил быстро. Вот уже спустя год после начала санкционной атаки российский бизнес смог развернуться и начать работать там, где нам рады. За прошлый год Россия резко увеличила свои вложения в Иран и стала его крупнейшим инвестором. Общий объем российских инвестиций составил почти три миллиарда долларов. Это две трети от всех иностранных вложений в экономику Ирана.

«Население Исламской республики Иран - 85 млн человек. Мы обладаем огромным количеством энергетических ресурсов, разными способностями и потенциалом, в том числе в технической инженерной области, в наукоемких сферах. Имеем доступ к логистическим хабам, в том числе международным, связанным с морем. Все это предоставляет Ирану ключевую роль», - отметил министр промышленности Ирана Аббас Алиабади.

Товарооборот между Россией и Ираном за прошлый год вырос на 20% и превысил пять миллиардов долларов. Конечно, и это еще очень мало.. если сравнивать, к примеру, с Турцией - вообще слезы - но лиха беда начало. Тегеран присоединился к БРИКС, а в конце декабря подписал соглашения с ЕАЭС о свободной торговле. Если раньше пошлины на российские товары на иранском рынке достигали от 20 до 50 процентов, то сейчас все барьеры устранены. В лидерах нашего экспорта - продовольствие и продукция сельского хозяйства.

«Это и традиционные наши товары, как пшеница, кукуруза, масла, кондитерская продукция, мясная, молочная, шоколад т прочие готовые товары. Большая, конечно, перспектива в транспортном машиностроении, локомотивы, железнодорожное оборудование различное, все, что связано со стройкой транспортной. Кстати, эта сфера нам кажется многообещающей, поскольку развитие коридора север-юг требует больших инвестиций, в том числе в физическую инфраструктуру. То есть надо строить дороги, надо строить терминальные комплексы. Здесь, действительно, мы можем найти хорошие возможности и для поставок, и для инвестиций», - подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В то время как министры двух стран говорят о грандиозных транспортных проектах, простых людей интересует другое. Стенд российского автопромана выставке «Евразия Экспо» в декабре 2023 года стал абсолютным рекордсменом по количеству посетителей. Интерес к российским машинам большой.

«Я уверен, что очень много клиентов захотят приобрести такие автомобили, так как по дизайну они очень симпатичны. Мне очень понравилось внутри. Я всегда задавал себе вопрос, почему автомобилей российского производства нет в нашей стране», - отметил посетитель выставки Чаримзаде.

Интерес к иранским машинам также присутствует. Конечно, китайцев с российского рынка иранский автопром подвинуть не сможет, но получить свой достойный сегмент вполне. Первопроходцы - Иран Ходро. Первая партия седанов уже в продаже. Сейчас в России это самые бюджетные иномарки.

После введения санкций Иран сделал ставку на науку и медицину. По оценке экспертов, в Иране сейчас 70% объема изделий для нужд в области медицины производится внутри страны. В России этот показатель на уровне 20%.

Сегодня Тегеран является не только региональным, но и мировым игроком в производстве медицинского оборудования - иранские медицинские изделия экспортируются в 54 страны мира.

«В Иране очень развиты медицинские услуги и в отношении качества, и в отношении количества. Иран входит в 15 лидирующих стран мира по качеству медицинских услуг. Наша фармацевтика находится на седьмом месте в мире. В Иране сейчас более 250 современно оснащенных больниц, предоставляющих полный спектр услуг. И еще больше небольших, но превосходно оснащенных больниц узкого профиля», - отметил доктор Диако Аббаси.

Что может быть интересно России? Все - от расширения поставок медоборудования и препаратов до запуска совместных производств. Очень важный момент - стоимость все иранских аналогов намного ниже западных. Санкции в отношении препаратов для лечения онкологии и химиотерапии - это самый чувствительный удар. В Иране это признают и развивают свое производство.

«Одно дело ограничить поставку брендов и одежды. Другое дело - ограничить поставку лекарств. Принципиальная разница. Страдает прежде всего, конечно, обычный народ. Любой такой толчок к развитию - это следствие острой нужды или дефицита чего-то, что вынуждает нас этот дефицит перебороть и что-то произвести. Это положительная сторона санкций. Любой новый лекарственный препарат заграничный, который появляется на рынке, через два три года начинает производиться в Иране», - подчеркнул доктор Хасан Джалильзаде.

Россия готова закупать у Ирана фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, оборудование для больниц и самолетов, автозапчасти и газовые турбины. Но страны разделяет Каспий и горные цепи, поэтому в 2023 году Россия и Иран подписали соглашение создании железной дороги «Решт-Астара». Она станет частью большого транспортного коридора «Север-Юг», соединит Усть-Лугу и Санкт-Петербург через Азербайджан со странами Прикаспийского региона, дальше со странами Персидского залива Индийского океана и Южной Азии. А Иран получает выход в Европу.

В основе любой торговли - банки и финансы. Отключение Ирана от SWIFT произошло в марте 2012 г., оно продолжалось на протяжении четырех следующих лет. В 2016 году их сняли в рамках «ядерной сделки», но уже в ноябре 2018 администрация Трампа их вернула, а еще через год в сентябре 2019 ввела санкции в отношении ЦБ Ирана.

«Американцы проводят разрушительную политику по всему миру, а особенно в нашей стране. Но мы не дадим им возможности вмешиваться в наши дела. Здесь все друг друга поддерживают, секрет в том, что люди друг за друга горой. Мы будем идти только вперед», - рассказал менеджер отделения банка Sepah в Тегеране Забир.

Санкции, в Иране, как и в России, ускорили инфляцию и обесценивание местной валюты. Курс на 1 февраля - за 100 долларов можно получить четыре миллиона двести тысяч иранских риалов. Получается очень внушительная пачка денег.

Россия и Иран, два государства, оказавшиеся под самым мощным санкционным давлением Запад, перешли на полностью автономные финансовые отношения - без токсичного доллара. Торговля и банковские транзакции успешно идут в национальных валютах - рублях и реалах.

«По поводу банковских отношений есть хорошие продвижения. Российские банки открывают свои представительства и счета в иранских банках. Иранские банки открывают счета в российских банках. Движение по этому идет. Расчет по национальным валютам в рубли и реалы уже идет. В следующем году будет большой поток рублей и реалов, это точно 100%. От доллара отказались уже давно в Иране. Даже наши иранские банки, которые работают с Россией, только с евро работают, доллар вообще не используют», - добавила Амирреза Никпур.

Товарищи по санкциям Россия и Иран сегодня стоят на пороге подписания нового большого межгосударственного договора. Время старых обид и колебаний прошло. Сейчас у нас общие интересы и общая борьба с однополярным миром. В начале сближение по линии Москва - Пекин, теперь Москва - Тегеран. Мы долго думали и разворачивались, но теперь все уже очевидно и решено.