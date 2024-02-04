Умер заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов

В возрасте 50 лет скончался российский актер, заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Он умер на следующий день после своего юбилея. В Государственном русском драматическом театре Удмуртии сообщили, что всего несколько дней назад коллеги скидывались ему на подарок.

«С прискорбием сообщаем, что 3 февраля ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.

Большую часть своей карьеры Агапов играл в Сарапульском драматическом театре, а после перешел в удмуртский государственный. Он запомнился зрителям ролями Хоботова в «Покровских воротах», Ганнибала в «Странной миссис Сэвидж» и Франсуа в «Ужине с дураком».