Россиянка Диана Шнайдер выиграла турнир WTA в Таиланде

Российская 19-летняя теннисистка Диана Шнайдер обыграла в финале турнира категории WTA-250 в Хуахине китаянку Чжу Линь, тем самым обеспечив себе победу.

Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:1 в пользу Шнайдер. Встреча длилась два часа и одну минуту. Это первый титул такого уровня в карьере спортсменки.

Россиянка занимает 108 строчку рейтинга WTA. Благодаря победе в Хуакине она вернется в топ-100. Китаянка находится на 45 месте. В прошлом году Чжу Линь победила на турнире в Хуакине.

Призовой фонд турнира составляет порядка 270 тысяч долларов. Призовые Шнайдер составят около 36 тысяч долларов.

Это второй финал турнира уровня WTA в карьере теннисистки. В сентябре прошлого года в китайском Нинбо она уступила Онс Жабер из Туниса.

За плечами Шнайдер три победы на юниорских турнирах Большого шлема в парном разряде - Уимблдона, Australian Open и US Open.