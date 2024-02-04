Песков назвал две причины, по которым Европа лепит из России образ врага

Антироссийская риторика в странах ЕС объясняется стремлением западных политиков представить Россию как врага и, тем самым, с одной стороны, оправдать растущие военные расходы, а с другой - отвлечь внимание европейцев от реальных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «России 1».

«Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов», - пояснил Песков.

Он напомнил, что на этой неделе саммит ЕС согласовал выделение 50 млрд евро финансовой помощи Украине. По мнению Пескова, эта сумма будет весьма ощутима на фоне кризисных явлений в Германии, «моторе европейской экономики». Песков добавил, что европейские политики отвлекают внимание людей от реальных проблем, создавая имидж врага. И лучше России для этой роли «в их понимании никого нет».

Ранее сообщалось, что решение о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС предусматривает четырехлетнюю бюджетную помощь на общую сумму в 50 млрд евро. По настоянию Венгрии ЕС будет ежегодно возвращаться к этому вопросу, чтобы иметь возможность прекратить обещанное финансирование.