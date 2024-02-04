В Европе задумались о существовании НАТО без США в случае победы Трампа

Среди членов Североатлантического альянса возродились дискуссии о перспективах существования НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет The New York Times.

«Это поразительный переворот в мышлении. Всего год назад в НАТО преобладало чувство появившейся цели и нового единства», - пишет американская газета.

В публикации говорится, что на данный момент, к примеру, чиновники Германии обсуждают возможное появление нового нестабильного и сложного мира. Издание указывает, что некоторые страны Европы, чтобы заручиться в будущем расположением Трампа, даже готовы увеличить закупки оружия у Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп усомнился, что страны-члены Североатлантического альянса в случае необходимости придут на помощь Соединенным Штатам. Также Дональд Трамп грозил выходом США из военного блока и говорил, что «НАТО мертво».