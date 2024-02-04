Успешные действия российских военнослужащих позволили улучшить положение ВС РФ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.



«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю», - отметили в оборонном ведомстве.

За сутки российские военные отразили на этом направлении три вражеских атаки с участием штурмовиков двух бригад ВСУ: неприятель пытался прорваться в районе Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

«Ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории России)», - уточнили в МО РФ.

Кроме того, бои шли в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества, и «нанесено поражение живой силе противника».

По данным Министерства обороны РФ, ВСУ потеряли в течение суток до 120 человек убитыми и ранеными, подбиты две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.