Sabah: Турция готова стать гарантом мира для Палестины за счет военного присутствия

Турция заявила о желании стать мирным гарантом для Палестины, так как имеет для этого политическое и военное влияние. Об этом пишет газета Sabah.

«Турция готова быть одним из гарантов палестинской стороны своим гуманитарным, политическим и военным присутствием ради мира», - говорится в публикации.

По данным издания, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести Международную палестино-израильскую мирную конференцию с участием «всех влиятельных игроков региона», и эта идея не имеет «громких возражений», хотя Запад против, чтобы за стол переговоров, как одна из сторон конфликта, сели представители ХАМАС.

Напомним, что война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, и очаг боевых действий постепенно распространяется на другие государства Ближнего Востока. В конфликт втянуты Сирия и Ливан, территория которых подвергается массированным атакам ВВС ЦАХАЛ и США.