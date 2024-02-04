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Sabah: Турция готова стать гарантом мира для Палестины за счет военного присутствия

О готовности Анкары пойти на переговоры на стороне Палестины пишут турецкие СМИ.
Ирина Елагина 2024-02-04 13:11:01
© Фото: IMAGO, Naaman Omar apaimages, Globallookpress

Турция заявила о желании стать мирным гарантом для Палестины, так как имеет для этого политическое и военное влияние. Об этом пишет газета Sabah.

«Турция готова быть одним из гарантов палестинской стороны своим гуманитарным, политическим и военным присутствием ради мира», - говорится в публикации.

По данным издания, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести Международную палестино-израильскую мирную конференцию с участием «всех влиятельных игроков региона», и эта идея не имеет «громких возражений», хотя Запад против, чтобы за стол переговоров, как одна из сторон конфликта, сели представители ХАМАС.

Напомним, что война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, и очаг боевых действий постепенно распространяется на другие государства Ближнего Востока. В конфликт втянуты Сирия и Ливан, территория которых подвергается массированным атакам ВВС ЦАХАЛ и США.

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