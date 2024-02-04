Германию и Францию заподозрили в мошенничестве из-за гарантий безопасности Киеву

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный политолог Александр Перенджиев объяснил в интервью «Звезде» причины, по которым правительства Франции и ФРГ могут подписать с Украиной соглашения о гарантии безопасности в ходе Мюнхенской конференции.

Эксперт обратил внимание, что среди кандидатов на подписание гарантий безопасности Франция и Германия стоят не первыми в списке претендентов. По мнению политолога, намного более логично было бы, подпиши этот договор Польша, называющая себя ближайшим союзником Украины.

«Почему не гарантирует Польша, которая и ближе находится? Или Словакия, Румыния, Чехия? Они с гарантиями не выступают, хотя и называют друг друга союзниками. Я думаю, здесь речь идет о более мошеннических схемах, которые не прошли в странах Восточной Европы», - счел ученый.

Политолог предположил, что подписание соглашения связано с идущими во Франции и Германии забастовками фермеров, требующих реформ от правительства. Таким образом, подписание соглашений даст властям обеих стран повод продолжать игнорировать требования граждан.

«Они пытаются решить свои внутренние проблемы, объяснить фермерам, что не могут им помочь из-за договора с Украиной. Они и дальше готовы рассказывать своим людям, что не будут помогать им, а выделять средства Киеву», - подчеркнул Перенджиев.

Поможет «заставить умолкнуть» это соглашение и членам оппозиции. В нынешних условиях правительствам двух крупных европейских стран это нужно во многом потому, что их уже неоднократно обвиняли в потакании Вашингтону.

«Если сейчас оппозиционные политики критикуют действующие правительства в том, что они так прогибаются под давление США, после этого у ФРГ и Франции появится официальное оправдание: они просто подписали бумагу», - подытожил Перенджиев.

Ранее немецкая газета Frankfurter allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники в ФРГ, сообщила о намерении правительства ФРГ подписать с киевским режимом соглашение о гарантиях безопасности в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Подписание договора должно пройти 16 февраля в Берлине, с аналогичной инициативой выступили и французские политики.