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В РАНХиГС заявили, что изъятие активов России разрушит «финансовую пирамиду» США

Проректор РАНХиГС Марголин: воровство замороженных активов России разрушит финансовую пирамиду США.
Никита Черненко 2024-02-04 12:01:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Доктор экономических наук и проректор РАНХиГС Андрей Марголин рассказал «Звезде», из-за чего правительство США все еще не забрало активы России, замороженные в странах Запада, и объяснил, чем этот шаг навредит самим Штатам.

«Американцы выпускают собственные ценные бумаги, которые заполонили весь мир. Люди, которые доверяют США, покупают эти бумаги, принося прибыль в ее экономику. Если доверие подорвано, то их покупатели могут сказать: "если они и русские деньги украли, то и наши легко заберут, не буду я на всякий случай их брать"», - объяснил Марголин.

Эксперт отметил, что США получит больше вреда, чем пользы от украденных активов. Так, считает ученый, это может полностью разрушить финансовую пирамиду Штатов.

«Учитывая, что страны БРИКС сегодня превосходят страны "Семерки" по паритету покупательной способности даже в старом составе, это может привести к падению гегемонии доллара и принести большие проблемы американской экономике», - подытожил Марголин.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники опубликовало материал, согласно которому страны «Большой семерки» придумали, как использовать замороженные активы для помощи Украине. Предполагается, что страны G7 хотят выпустить долговые обязательства для Украины, финансируемые под залог активов РФ.

#наш эксклюзив #экономика США #замороженные активы РФ #изъятие активов #Андрей Марголин
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