МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В токийском метро задержали поезда из-за горящего рядом со станцией ресторана

Очевидцы говорят, что перед возгоранием был слышен взрыв.
Никита Черненко 2024-02-04 10:35:01
© Фото: @XRP_X_, X.com © Видео: @XRP_X_, X.com

На ветках Кэйхин-Тохоку и Токайдо метрополитена Токио задерживают поезда из-за загоревшегося ресторана рядом со станцией Омори на юге японской столицы. Кадры возгорания опубликовали очевидцы события в соцсети X.

Отмечается, что перед тем, как пожар вырвался на улицу, со стороны ресторана послышался взрыв. До прибытия пожарных огонь успел перекинуться на соседние здания, над локализацией горения работают 24 пожарных расчета. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Из-за пожара задержали поезда, идущие к станции железнодорожной Омори, находящейся прямо за горящим зданием. Всемирная служба японской общественной медиаорганизации NHK сообщила, что из-за задержек более 800 человек были вынуждены добираться до соседних станций.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Япония #токио #Станция метро
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»