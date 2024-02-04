В токийском метро задержали поезда из-за горящего рядом со станцией ресторана

На ветках Кэйхин-Тохоку и Токайдо метрополитена Токио задерживают поезда из-за загоревшегося ресторана рядом со станцией Омори на юге японской столицы. Кадры возгорания опубликовали очевидцы события в соцсети X.

Отмечается, что перед тем, как пожар вырвался на улицу, со стороны ресторана послышался взрыв. До прибытия пожарных огонь успел перекинуться на соседние здания, над локализацией горения работают 24 пожарных расчета. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Из-за пожара задержали поезда, идущие к станции железнодорожной Омори, находящейся прямо за горящим зданием. Всемирная служба японской общественной медиаорганизации NHK сообщила, что из-за задержек более 800 человек были вынуждены добираться до соседних станций.