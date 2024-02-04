Египтолог Большаков назвал преступлением решение облицевать пирамиды плиткой

Египтолог и заведующий сектора Древнего Востока Андрей Большаков считает, что облицовка гранитом пирамид в Египте является преступлением. Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

В соцсети появились кадры, как пирамиду Менкаура в Египте начали облицовывать гранитом. Власти приняли такое решение, чтобы вернуть чуду света изначальный облик, однако не все пользователи оценили его позитивно.

«Очередное преступление. Дело в том, что облицовка пирамид, какой она была, восстановлена быть не может. Потому что для этого камень нужно обработать вручную», - рассказывает эксперт.

Он объяснил, что тот же гранит необходимо «отбить» долеритовыми шарами. Кроме того, по его словам, эта облицовка несколько отличается от нашего понимания отделки.

«Для нас облицовка - это тонкая плитка, которая положена на гладкую поверхность. Облицовка пирамид - это каменные блоки, более или менее кубические, такие же как основные блоки у пирамид, у которых потом была сбита ступенчатость. Это абсолютно грандиозная работа, которую ни одно государство не может сейчас проделать, потому что у них специалистов нет», - рассказал специалист.

Ранее египетские власти решили вернуть пирамидам изначальный облик. Для этого было принято решение начать работы по облицовке гранитом чудес света. Однако не все люди поддержали данный проект и обрушились с критикой на такое решение властей Египта.