В Волгограде потушили возгорание на НПЗ после падения обломков беспилотника

Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда полностью ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«7.55 полная ликвидация», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ведомство сообщало, что пожар в Красноармейском районе Волгограда произошел на площади 300 квадратных метров. По сообщению ведомства, горели нефтепродукты.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Калачевском районе и в районе Заканалья региона средства противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотника. По его словам, в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Глава региона сообщил, что жертв нет.