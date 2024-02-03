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В Волгограде потушили возгорание на НПЗ после падения обломков беспилотника

Губернатор региона сообщил, что жертв в результате инцидента нет.
Игнат Далакян 2024-02-03 08:35:01
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда полностью ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«7.55 полная ликвидация», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ведомство сообщало, что пожар в Красноармейском районе Волгограда произошел на площади 300 квадратных метров. По сообщению ведомства, горели нефтепродукты.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Калачевском районе и в районе Заканалья региона средства противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотника. По его словам, в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Глава региона сообщил, что жертв нет.

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