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На лайнере Queen Victoria 139 человек заразились желудочно-кишечной инфекцией

Из 139 заразившихся инфекцией человек 123 являются пассажирами и 16 - членами экипажа.
Анастасия Бобылева 2024-02-03 05:15:01
© Фото: Petra Nowack, via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress

Во время поездки круизного лайнера Queen Victoria компании Cunard Cruise Line 139 человек заразились желудочно-кишечной инфекцией. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США в одном из отчетов.

На тошноту и диарею пожаловались 123 пассажира и 16 членов экипажа, цитирует отчет ТАСС. Сам круиз начался 11 января, планируется, что поездка продлится 107 дней. Общее число пассажиров судна - 1 800 человек, еще 967 человек составляют экипаж лайнера.

В самой компании, организовавшей поездку, подтвердили наличие проблемы: Cunard Cruise Line пишет, что «небольшое число людей» рассказали о симптомах желудочно-кишечной инфекции. При этом компания заверила, что делается все возможное для обеспечения здоровья и безопасности людей, находящихся на борту.

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