На лайнере Queen Victoria 139 человек заразились желудочно-кишечной инфекцией

Во время поездки круизного лайнера Queen Victoria компании Cunard Cruise Line 139 человек заразились желудочно-кишечной инфекцией. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США в одном из отчетов.

На тошноту и диарею пожаловались 123 пассажира и 16 членов экипажа, цитирует отчет ТАСС. Сам круиз начался 11 января, планируется, что поездка продлится 107 дней. Общее число пассажиров судна - 1 800 человек, еще 967 человек составляют экипаж лайнера.

В самой компании, организовавшей поездку, подтвердили наличие проблемы: Cunard Cruise Line пишет, что «небольшое число людей» рассказали о симптомах желудочно-кишечной инфекции. При этом компания заверила, что делается все возможное для обеспечения здоровья и безопасности людей, находящихся на борту.