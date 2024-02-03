В Подмосковье прошли соревнования по мотоспорту на приз имени Валерия Чкалова

В подмосковных Мытищах прошли соревнования по мотокроссу на приз имени летчика-испытателя Валерия Чкалова. В этом году исполняется 85 лет с самого первого Чкаловского мотокросса, если не считать перерывы, когда соревнования не проводились, и 120 лет со дня рождения самого летчика.

В 2024 году в соревнованиях участвовали 35 команд из регионов России, всего - 207 человек, семь из которых женщины.

Генеральный директор АМК ФСО Павел Медведков напомнил, что в 2013 году, когда соревнования проводились первый раз, в них участвовали 152 человека, в 2020 году до пандемии - 358.

Первый Чкаловский мотокросс провели в 1939 году. С тех пор он проводился ежегодно, кроме 1941-1945 годов, 90-х и во время пандемии. После второго перерыва его снова начали проводить в 2013 году.

«Было очень много звонков, просьб, обращений от спортсменов "давайте вернемся к истории". Я сам люблю историю. Нужно историю помнить, нужно чтить. Если мы сегодня забудем их, то завтра забудут нас», - отметил Медведков.

Третий перерыв в истории соревнований пришелся на пандемию. Последние три года Чкаловский мотокросс снова не проводился из-за ковидных ограничений, поэтому в соревнованиях 2024 года появились нововведения.

«Стараемся совершенствоваться из года в год. В частности, в этот раз мы увеличили призовой фонд. Теперь денежное вознаграждение получают не только победители и призеры, но и команды, занявшие четвертое, пятое и шестое места. Думаю, наши соревнования единственные, которые проводятся без стартового взноса, что делает их уникальными», - заключил Медведков.

Победителем стала команда из Москвы «ММТ Мотоспорт». В качестве главного приза они получили большую керамическую вазу с портретом Валерия Чкалова. Ее изготовили в 1939 году. Награда будет храниться в музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ.