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Умер актер из сериалов «Универ» и «Молодежка» Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников умер после тяжелой болезни. Церемония прощания и отпевания прошла утром в субботу.
Алина Луговая 2024-02-03 17:58:01
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников скончался в возрасте 50 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Московский музыкальный театр «Геликон-Опера».

«Наш театр скорбит – сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников…», - говорится в сообщении театра.

В театре уход актера из жизни назвали огромной утратой для всего театрального мира. По словам коллег, у Дмитрия Овчинникова были потрясающее чувство юмора, уникальный тембр голоса  и тонкая душа, его любила московская публика. В «Геликоне» он служил более 20 лет. Он играл священника в «Леди Макбет Мценского уезда», Варлаама в «Борисе Годунове», Бурю-Богатыря в «Кащее Бессмертном».

Кроме театра, свою жизнь Дмитрий Овчинников посвятил кино. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Склифосовский», «Молодежка»,«Универ», «Ивановы-Ивановы», «Последний из Магикян». Среди его работ также короткометражная картина «Окна нашего дома», снятая в рамках благотворительного проекта «Театротерапия».

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