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Полиция США обнаружила в гараже в Огайо ракету для доставки ядерной боеголовки

По словам хозяина гаража, ракету ему оставил в наследство сосед, купивший ее на распродаже.
Ирина Елагина 2024-02-03 16:46:01
© Фото: Rüdiger Schrader, dpa, Globallookpress

Сотрудники полиции обнаружили ракету класса «воздух-воздух» для ядерной боеголовки в частном гараже в американском штате Огайо. Стражей порядка вызвали сотрудники музея ВВС, в который обратился житель города Белвью с просьбой принять от него это вооружение в дар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

«Саперы осмотрели предмет и выяснили, что это неуправляемая ракета класса "воздух-воздух" Douglas AIR-2 Genie для переноса ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны», - рассказали полицейские.

Эксперты-взрывотехники установили, что ракета не представляет опасности, так как это «инертный предмет».

В ходе расследования выяснилось, что американец получил ракету в наследство от умершего соседа, который, якобы, купил ее на «распродаже». Мужчина решил, что в музее ВВС ракета нужнее, и хотел пожертвовать ее для экспозиции.

Полиция заявила, что она не возражает против такого сценария, так как военные не затребовали ракету обратно. Американец может отреставрировать раритет и выставить в музее.

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