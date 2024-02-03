В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи в метро

В Петербурге задержали 61-летнего инженера, который, по версии следствия, мог напасть на фигуриста Дикиджи в метро. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Спустя непродолжительное время, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками Приморского района второй участник конфликта был задержан», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вторым предполагаемым участником конфликта оказался 61-летний местный житель, работающий сервисным инженером в частой компании.

При этом, по словам самого задержанного, конфликт в вагоне метро разгорелся из-за того, что молодой человек не уступил место женщине, тогда мужчина достал ножницы и пригрозил ими. Ножницы в полиции изъяли.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ», - резюмировали в ведомстве.

Накануне 19-летний серебряный призер чемпионата России по фигурному катания Олег Дикиджи сообщил в своем Telegram-канале, что на него напали с ножом. Тренер фигуриста Олег Татауров сообщил РИА Новости, что на Дикиджи без причины напал мужчина в возрасте около 60-лет. С его слов, мужчина начал отбирать у фигуриста рюкзак, а затем «подставил нож». Фигурист не пострадал, порезов и ране у него нет.

Позднее тренер фигуриста Олег Татауров рассказал РИА Новости, что на его подопечного без причины напал 60-летний неадекватный мужчина. По его словам, сначала он начал отбирать у Дикиджи рюкзак, затем "подставил нож". Никаких порезов у фигуриста нет, в субботу он собирается на тренировку, уточнил тренер, добавив, что спортсмен обратился в полицию. У Дикиджи прошла первая тренировка.