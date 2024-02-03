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Звезда серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет

По данным СМИ, сыгравший с Сильвестром Сталлоне в «Рокки» Карл Уэзерс скончался в четверг 1 февраля.
Анастасия Бобылева 2024-02-03 01:53:01
© Фото: Armando Gallo Keystone Press Agency Globallookpress

Умер американский актер Карл Уэзерс, снявшийся в серии фильмов «Рокки» в роли Аполло Крида. Ему было 76 лет. О его смерти сообщает журнал Variety.

Он скончался в четверг 1 февраля, уточняет издание. Помимо «Рокки», Уэзерс известен тем, что снялся в фильмах «Хищник» (1987), «Счастливчик Гилмор» (1996) и в сериале «Мандалорец». За роль в последнем его номинировали на премию «Эмми».

Он также был актером озвучки. Голос Уэзерса можно услышать в мультфильмах «Истории игрушек 4» и «Балто 3: крылья перемен».

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