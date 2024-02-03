Звезда серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет

Умер американский актер Карл Уэзерс, снявшийся в серии фильмов «Рокки» в роли Аполло Крида. Ему было 76 лет. О его смерти сообщает журнал Variety.

Он скончался в четверг 1 февраля, уточняет издание. Помимо «Рокки», Уэзерс известен тем, что снялся в фильмах «Хищник» (1987), «Счастливчик Гилмор» (1996) и в сериале «Мандалорец». За роль в последнем его номинировали на премию «Эмми».

Он также был актером озвучки. Голос Уэзерса можно услышать в мультфильмах «Истории игрушек 4» и «Балто 3: крылья перемен».