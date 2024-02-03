Старший лейтенант Архипов рассказал, как щенок Малыш спасал бойцов от обстрелов

Старший лейтенант Тимофей Архипов в эфире программы «Время героев» рассказал, что у его подразделения появился необычный компаньон. Бойцы нашли щенка, который благодаря своей чуйке не раз спасал жизни российских военнослужащих.

«Не знаю почему, заглянул в один из дворов - слышу скулеж. Щеночек маленький. Я его с собой забрал в окоп, мы его Малышом прозвали. У него чуйка была - за секунд 15-20 до того, как по нам артиллерия начинает работать, он убегал в самое безопасное место. Где он ляжет - именно туда ничего не прилетало», - рассказал Архипов.

После этого бойцы подразделения старшего лейтенанта стали следить за поведением пса и расходились по позициям, как только чуяли неладное. Для военнослужащих Малыш стал «звонком», предупреждающим об обстреле.

«Когда мы выходили из окружения, я пацанам говорю: "где Малыш, что вы самого главного бойца не взяли?". А он с нами пошел, на полпути прилета испугался и назад убежал в окопы. Выживет, надеюсь, Малыш наш», - рассказал Архипов.

Полное интервью с кавалером ордена Мужества Тимофеем Архиповым смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.