Преступник с ножом ранил нескольких человек на вокзале в Париже

Несколько человек получили ножевые ранения от неизвестного преступника, набросившегося на людей на одном из вокзалов в Париже. О ножевой атаке сообщило AFP.

По данным СМИ, полиции удалось задержать нападавшего.

Информация, на каком именно вокзале в Париже произошло ЧП, не уточняется.

Напомни, что примерно год назад, в январе 2023 года, похожий инцидент произошел на парижском вокзале Гар-дю-Нор: злоумышленник с ножом поранил шесть человек - сотрудники полиции застрелили преступника при попытке задержания.