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Преступник с ножом ранил нескольких человек на вокзале в Париже

По предварительным данным, ранения получили шесть человек.
Ирина Елагина 2024-02-03 11:24:01
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Несколько человек получили ножевые ранения от неизвестного преступника, набросившегося на людей на одном из вокзалов в Париже. О ножевой атаке сообщило AFP.

По данным СМИ, полиции удалось задержать нападавшего.
Информация, на каком именно вокзале в Париже произошло ЧП, не уточняется.

Напомни, что примерно год назад, в январе 2023 года, похожий инцидент произошел на парижском вокзале Гар-дю-Нор: злоумышленник с ножом поранил шесть человек - сотрудники полиции застрелили преступника при попытке задержания.

#Франция #Париж #пострадавшие #вокзал #ножевая атака
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