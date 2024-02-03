В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 5,5

Ученые Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали крупное землетрясение в американском штате Оклахома утром 3 февраля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сейсмологов EMSC.

Эпицентр подземных толчков находился в 70 км от столицы штата Оклахома-Сити на глубине порядка 6-8 км. Магнитуда землетрясения шла волной в пределах 5,1-5,5 единиц, что относится к категории опасных подземных колебаний.

Информация о последствиях природного катаклизма уточняется, пока сведения о разрушениях и пострадавших не поступали. Но в соцсети появилось видео из Оклахома-Сити, на кадрах видно, как дом несколько раз содрогнулся от подземных толчков.