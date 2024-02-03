Вячеслав Манашев, пленный военнослужащий ВСУ, рассказал о том, как его насильно мобилизовали в украинскую армию и телах сослуживцев, которые никто не забирал с линии боевого соприкосновения. Кадры опубликовало Министерство обороны России.

Матрос Вячеслав Манашев проживал в общежитие в Винницкой области, когда его заметили сотрудники военкомата. Его вместе с товарищами доставили в военкомат под угрозой вызова полиции. На следующий день им оформили документы и отправили в Николаев. Подготовкой новобранца почти не занимались.

«Из автомата стреляли, раз гранату кидали, полоса препятствий была», - вспоминает Манашев.

По прибытии на точку выполнения задания по лодке Манашева уже работали минометы, вскоре транспортное средство разбилось, а на берегу матрос увидел «больше десятка двухсотых». После обнаружения раненого сослуживца, он ушел за помощью, но попал под обстрел.

«Я пока шел, меня начали там накрывать. Меня оглушило, я видел подвальчик, влез туда под плиту. Там просидел до вечера, пока меня отпустило», - рассказал пленный военнослужащий.

Не дождавшись помощи, Вячеслав Манашев решил сдаться в плен. Пленный заявил, что у него не было иного выбора, и его мог ждать расстрел.

«Там ваши сидели в блиндажике. Я подошел, без автомата, руки поднял. Сказал, что у меня две гранаты. Оставил им же», - сказал Манашев.

Ранее уроженец Львова Руслан Попов рассказал о том, как на Украине воруют гуманитарную помощь, предназначенную для ВСУ. Он также вспомнил, как при подготовке к украинскому контрнаступлению на Запорожском направлении украинских военных перевозили в гражданской одежде, так как их осуждали мирные жители и сомневались в успехе проведения это «разовой акции».

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.