В США не смогли привести в исполнение смертную казнь серийному убийце

В Соединенных Штатах не смогли привести в действие смертный приговор убийце. В штате Айдахо Департамент исправительных учреждений заявил, что казнь одного из заключенных - Томаса Крича - не состоялась из-за проблем с инъекцией, сообщает ТАСС.

В частности, медицинские специалисты не смогли поставить капельницу со смертельной инъекцией 73-летнему преступнику. В итоге приведение смертельного наказание в действие пришлось отложить.

В ближайшие дни, как отмечается, ведомство определится с дальнейшими действиями в отношении Крича. Он находится в заключении около 50 лет за несколько совершенных убийств.

Изначально ему вынесли смертный приговор, который потом заменили на пожизненное заключение. Но впоследствии Крич убил своего соседа по камере, из-за чего его вновь приговорили к смертной казни.