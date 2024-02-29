В Москве задержали подозреваемого в похищении у женщины свыше 162 млн рублей

Столичным полицейским удалось задержать одного из мошенников, подозреваемых в краже свыше 160 миллионов рублей у жительницы Москвы.

Неизвестные в период с августа по сентябрь 2023 года смогли посредством телефонных звонков убедить 31-летнюю пострадавшую перевести на их счет 26,4 миллиона рублей.

«Путем обмана, под предлогом сохранения денежных средств, которые якобы пытаются похитить злоумышленники, они убедили потерпевшую перечислить на так называемый безопасный счет денежные средства в размере 26 миллионов 400 тысяч рублей», - сообщает «360» со ссылкой на столичный главк МВД.

После этого телефонные мошенники склонили молодую женщину к продаже квартиры, расположенной в центре столицы на улице Пречистенка, так как «неизвестные оформили кредит под залог данной квартиры». В итоге владелица элитной недвижимости смогла выручить 129 миллионов рублей, после чего передала их неизвестным.

На этом мошенники не остановились, и уговорили москвичку внести 7 миллионов рублей якобы в оплату машиномест, находившихся в долевой собственности. В результате она перечислила эти деньги на указанные ей счета. Общая сумма ущерба, причиненная молодой жительнице Москвы, составила 162,4 миллиона рублей.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Инициативной улице задержали одного из подозреваемых - 25-летнего гражданина, временно проживающего в столице», - уточнили правоохранители.

Следственное управление УВД столичного главка МВД по Центральному административному округу возбудило уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские пытаются установить личности и задержать соучастников подозреваемого.