Студенты МЭИ показали процесс производства деталей для дронов с боевой нагрузкой

Студенты Московского энергетического института печатают на 3-D-принтерах детали для дронов с боевой нагрузкой. Так молодые ребята поддерживают бойцов на передовой. Это часть внеклассной работы военного учебного центра - несколько лет назад они заменили привычные военные кафедры. И теперь не только обеспечивают нашу армию грамотными и подготовленными инженерами. Но и разрабатывают и производят то, что очень нужно нашим бойцам.

3-D-принтер уверенно и четко распечатывает аэростабилизаторы и другие компоненты для малых высокоточных ударных комплексов – а проще говоря дронов с боевой нагрузкой. Очередной комплект готов.



Армейский камуфляж, рабочие места почти как на секретном военном предприятии, точность выполнения задач - так же под стать серьезному научному центру. На самом деле - это всего лишь внеклассное занятие студентов Военного учебного центра при Национальном исследовательском университете «МЭИ».



Идея производства универсальных креплений и систем сброса боеприпасов с квадрокоптеров принадлежит бывшим выпускникам МЭИ, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Именно там, в окопах они разработали компьютерную модель и связались со своими коллегами. А вот дальше - как и полагается серьезным инженерам, уже в Университете сделали расчеты, точные измерения и полностью разработали технологическую карту и пособие по сборке.

«Мы уже отправили несколько сотен комплектов для ВОГ-17, ВОГ-25, освоили производство сбросов и других компонентов, которые необходимы на линии боевого соприкосновения», - рассказал начальник цикла РТВ начальник ВУЦ при НИУ «МЭИ» Игорь Сисигин.



Студенты МЭИ, прошедшие отбор в Военный учебный центр, не просто исполняют механическую работу по сборке запчастей для дронов. С каждой новой партией улучшают конструкцию, и зачастую, идеи идут не от преподавателей, а именно от самих студентов. При этом работают они на этом производстве по личной инициативе - в свободное от занятий время. На счету Ростислава Толушкина уже несколько прорывных технических решений.

«Я создал специальный телескопический захват, в который можно вставить аккумулятор любого размера, любого типа, любого форм-фактора. Так же я активно участвовал в разработке технологического процесса, который вы сейчас здесь наблюдаете, в ходе которого здесь собираются эти самые устройства», - рассказал студент 3-го курса «Мехатроника и робототехника» ВУЦ НИУ «МЭИ» Ростислав Толушкин.

Этот Университет и без Военного учебного центра – один из ведущих технических ВУЗов страны. Военная кафедра на стыке веков была здесь закрыта. Но то, что создано вместо нее за последние несколько лет – действительно впечатляет. Студенты-энергетики сидят за штурвалами самых современных самолетов.

Подробнее в сюжете Константина Исаева.