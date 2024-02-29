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НАТО хочет сделать Балтийское море своим внутренним, уверен военный эксперт

По его мнению, соотношение сил в северной части Европы меняется в связи со вступлением Финляндии и Швеции в блок.
Глеб Владовский 2024-02-29 19:40:01
© Фото: ZUMAPRESS.com Globallookpress

Североатлантический альянс пытается превратить Балтийское море в свое внутреннее, поделился мнением в интервью радио Sputnik полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт считает, что вступление Финляндии и Швеции в блок меняет соотношение сил на севере Европы, из-за чего Калининград испытывает угрозы, но пока не военного характера.

«Калининградская область подвергается давлению экономическому, политическому и информационному. Мы должны будем защищать территорию, которая принадлежит России», - подчеркнул Матвийчук.

Он также дополнил, что раньше корабли Балтийского и Северного флотов могли свободно передвигаться по Балтийскому морю, а теперь его делают «натовским морем». Поэтому теперь РФ придется полностью пересмотреть группировки флотов, сухопутные и авиационные группировки.

#в стране и мире #НАТО #Швеция #Финляндия #Балтийское море
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