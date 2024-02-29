НАТО хочет сделать Балтийское море своим внутренним, уверен военный эксперт

Североатлантический альянс пытается превратить Балтийское море в свое внутреннее, поделился мнением в интервью радио Sputnik полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт считает, что вступление Финляндии и Швеции в блок меняет соотношение сил на севере Европы, из-за чего Калининград испытывает угрозы, но пока не военного характера.

«Калининградская область подвергается давлению экономическому, политическому и информационному. Мы должны будем защищать территорию, которая принадлежит России», - подчеркнул Матвийчук.

Он также дополнил, что раньше корабли Балтийского и Северного флотов могли свободно передвигаться по Балтийскому морю, а теперь его делают «натовским морем». Поэтому теперь РФ придется полностью пересмотреть группировки флотов, сухопутные и авиационные группировки.