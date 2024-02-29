ЦБ порекомендовал финорганизациям снизить число операций с цифровыми валютами

Центральный банк порекомендовал финансовым организациям минимизировать количество операций с цифровыми валютами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госучреждения.

Операторам на рынке цифровых финансовых активов рекомендовали воздержаться от оказания услуги по выпуску и обороту цифровых финансовых активов (ЦФА), доходность которых зависит от стоимости электронных валют и аналогичных показателей.

«В 2021 году мы уже рекомендовали биржам отказывать в допуске к торгам финансовых инструментов, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют, а финансовым посредникам - воздерживаться от того, чтобы предлагать такие инструменты своим клиентам - неквалифицированным инвесторам» , - подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

В ведомстве уточнили, что распространение цифровых валют в РФ «сопряжено с высоким риском для благосостояния граждан России, а также угрозой вовлечения клиентов финорганизаций в противоправную деятельность».