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ЦБ порекомендовал финорганизациям снизить число операций с цифровыми валютами

Данные рекомендации разработаны с целью минимизировать вовлеченность клиентов организаций в противоправную деятельность.
Глеб Владовский 2024-02-29 18:56:01
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

Центральный банк порекомендовал финансовым организациям минимизировать количество операций с цифровыми валютами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госучреждения.

Операторам на рынке цифровых финансовых активов рекомендовали воздержаться от оказания услуги по выпуску и обороту цифровых финансовых активов (ЦФА), доходность которых зависит от стоимости электронных валют и аналогичных показателей.

«В 2021 году мы уже рекомендовали биржам отказывать в допуске к торгам финансовых инструментов, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют, а финансовым посредникам - воздерживаться от того, чтобы предлагать такие инструменты своим клиентам - неквалифицированным инвесторам» , - подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

В ведомстве уточнили, что распространение цифровых валют в РФ «сопряжено с высоким риском для благосостояния граждан России, а также угрозой вовлечения клиентов финорганизаций в противоправную деятельность».

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