Триумф дизайна: российский производитель представил уникальную модель лифта

В России представили новейшую модель лифта «Заполярный» - триумф промышленного дизайна. На проектом работали больше года, чтобы создать действительно уникальный продукт. Промышленный дизайн в России сегодня позволяет создавать продукцию, которая соответствует вызовам нового времени.

«Промышленный дизайн - это точка рождения инноваций. Именно здесь появляются новые технологии, новые материалы и мы делаем то, чего раньше еще не существовало. Промышленный дизайн в принципе про будущее. И все, что делается студиями промышленного дизайна в нашей стране, так или иначе нацелено на инновационность, на тот самый технологический прорыв и на создание суверенного продукта, которого нам всем сейчас так не хватает», - рассказала генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская.

После ухода иностранных производителей с российского рынка, отечественные компании успешно начали занимать их ниши. Всего за несколько лет удалось увеличить выпуск лифтов в несколько раз. При этом уделяется большое внимание как безопасности, так и эстетичности.

«Нам не хватало именно дизайна, когда мы увидели первые рейдеры, которые нам показала 2050.ЛАБ - мы были удивлены, что можно найти такое дизайнерское бюро именно в России. Мы изначально хотели найти такую компанию, которая будет изготавливать именно промышленный дизайн, то есть учитывать наши технологические возможности, учитывать материалы, которые мы можем использовать и которые есть в России», - отметил генеральный директор АО МЭЛ Руслан Родиков.

Дизайн лифтов идеально сочетает функциональность и эстетику. Модель «Заполярный» - настоящее произведение искусства. В таком точно не захочется взять в руки фломастер.

Отечественные разработки ни в чем не уступают импортным аналогам. Так, новейший электропоезд последней модели «Иволга 3.0», курсирующий по МЦД-2, инновационен как по дизайну, так и по технической начинке, он вызывает интерес у каждого. Достижение таких результатов было бы невозможно без развития инжиниринга и промышленного дизайна в стране.

«Это вносит свой вклад и в узнаваемость российских брендов - именно поэтому мы выступили с инициативой с закреплением этих понятий в законе в промышленной политике. Соответствующие поправки уже прошли первое чтение в Государственной Думе», - рассказал заместитель Министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

С каждым годом роль промышленного дизайна возрастает, способствуя развитию новых технологий и открывая новые возможности для страны.