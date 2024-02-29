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Песков пояснил, почему Путин в послании остановился на международной обстановке

В Кремле пояснили, что сейчас закладывается режим, в котором предстоит решать внутриполитические задачи.
Ирина Елагина 2024-02-29 15:18:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин так много внимания в своем послании уделил международной обстановке, потому что она «закладывает режим, в котором предстоит решать внутриполитические задачи». Об этом заявил «Звезде» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Но затрагивалась она в исключительно концептуальном смысле, вы видели, что не было какой-то пострановой оценки», - отметил Песков.

Напомним, что сегодня Путин обратился к Совету Федерации с ежегодным посланием и обозначил ключевые направления развития страны до 2030 года, в том числе новые нацпроекты, направленные на укрепление семьи, поддержку пожилых людей. Но прежде чем подойти к вопросам внутренней политики, глава государства остановился на ситуации в мире. 

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