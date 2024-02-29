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Природный пожар в Техасе охватил свыше 300 000 га и перекинулся на Оклахому

По данным CNN, огонь стремительно распространяется, сжигая все на своем пути.
Ирина Елагина 2024-02-29 15:12:01
© Фото: Greenville Fire-Rescue, Keystone Press Agency, Globallookpress

Масштабный природный пожар в Техасе стремительно распространяется, огнем уже охвачена территория соседнего штата Оклахома. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, пламя одного из пожаров, названного Smokehouse Creek, полыхает на площади свыше 300 тысяч гектаров.

«Самый крупный пожар Smokehouse Creek охватил территорию в 850 тысяч акров, а также распространился на Оклахому, где по состоянию на полдень среды сжег почти 31,6 тысячи акров», - приводит издание информацию противопожарных служб.

Усилия спасательных подразделений пока слабее натиска огненной стихии - за сутки противостояния удалось уменьшить площадь возгорания всего на 3%.

По данным американской статистики, бушующий вторые сутки в Техасе пожар стал вторым по величине в истории Техаса. Власти штата ввели в 60 округах режим чрезвычайной ситуации.

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