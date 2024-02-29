МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская ПВО уничтожила над Крымом украинский беспилотник

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 15.45.
2024-02-29 16:37:01
© Фото: РИА Новости

Министерство обороны России заявило об уничтожении украинского дрона над крымским небом.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 15.45 по столичному времени. В ходе атаки противник применил дрон самолетного типа, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #МО РФ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 