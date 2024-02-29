Российская ПВО уничтожила над Крымом украинский беспилотник

Министерство обороны России заявило об уничтожении украинского дрона над крымским небом.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 15.45 по столичному времени. В ходе атаки противник применил дрон самолетного типа, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.