МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: 350 млрд рублей выделят на благоустройство 30 тысяч общественных пространств

В России планируется благоустроить 30 тысяч общественных пространств за шесть лет.
Игнат Далакян 2024-02-29 13:52:01
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

В Российской Федерации за шесть лет благоустроят 30 тысяч общественных пространств. На это выделят 350 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«В целом по России за шесть лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств», - сказал Путин.

Российский лидер попросил российское правительство оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры городов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства будут долго анализировать в мире. Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год.

#в стране и мире #Владимир Путин #послание Путина ФС РФ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 