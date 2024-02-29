Путин: 350 млрд рублей выделят на благоустройство 30 тысяч общественных пространств

В Российской Федерации за шесть лет благоустроят 30 тысяч общественных пространств. На это выделят 350 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«В целом по России за шесть лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств», - сказал Путин.

Российский лидер попросил российское правительство оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры городов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства будут долго анализировать в мире. Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год.