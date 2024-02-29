Путин поручил проработать параметры амнистии для некрупных компаний

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Об этом глава государства заявил в своем обращении к Федеральному собранию России.

«Прошу правительство с парламентариями проработать механизмы амнистии для компаний, чтобы они работали вбелую»,- сказал президент России.

Глава государства сообщил, что будет проработан механизм перехода с упрощенной системы налогообложения.

Российский лидер также подчеркнул, что отечественный бизнес должен работать в юрисдикции России, а не за рубежом. Власти и представители бизнеса регулярно встречаются для обсуждения мер поддержки отечественного бизнеса, отметил Владимир Путин.