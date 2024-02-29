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Путин поручил проработать параметры амнистии для некрупных компаний

Речь идет о параметрах амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
Игнат Далакян 2024-02-29 13:36:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Об этом глава государства заявил в своем обращении к Федеральному собранию России.

«Прошу правительство с парламентариями проработать механизмы амнистии для компаний, чтобы они работали вбелую»,- сказал президент России.

Глава государства сообщил, что будет проработан механизм перехода с упрощенной системы налогообложения.

Российский лидер также подчеркнул, что отечественный бизнес должен работать в юрисдикции России, а не за рубежом. Власти и представители бизнеса регулярно встречаются для обсуждения мер поддержки отечественного бизнеса, отметил Владимир Путин.

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