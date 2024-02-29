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Путин о развитии бизнеса: призвание власти - помогать

Глава государства подчеркнул недопустимость притеснения бизнеса со стороны правительства.
Никита Черненко 2024-02-29 13:34:01
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

В России недопустимы притеснения бизнеса, так как призвание власти - помогать его развитию, он должен работать в российской юрисдикции. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию, онлайн-трансляцию послания можно посмотреть на нашем сайте.

Путин назвал Россию самой надежной защитой активов и капиталов российского бизнеса. Он также призвал вкладывать больше средств в развитие регионов, подготовку кадров и развитие компаний.

«Бизнес, работающий в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений. Мы должны это обеспечить, это в интересах государства и всего общества. Нужно помогать предпринимателям. В этом призвание власти - помогать», - подчеркнул Путин.

В ходе своего послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости наращивания выпуска потребительских товаров, лекарств и ряда других продуктов на территории России. Президент отметил, что страна должна выйти на уровень импорта не более 17% ВВП к 2030 году.

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