Путин: без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен

Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок не возможен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.

«Вновь подчеркну, думаю, что это сегодня важно для всех. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен», - сказал Путин.

Напомним, ежегодное обращение президента России Федеральному собранию РФ с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики закреплено Конституцией России. Послание главы государства ФС РФ определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина будут долго анализировать в мире. Представитель Кремля отметил, что глава государства озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год.