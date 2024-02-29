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Путин: без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен

Глава государства в послании ФС РФ отметил, что без суверенной, сильной России прочный миропорядок невозможен.
Игнат Далакян 2024-02-29 12:39:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок не возможен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.

«Вновь подчеркну, думаю, что это сегодня важно для всех. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен», - сказал Путин.

Напомним, ежегодное обращение президента России Федеральному собранию РФ с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики закреплено Конституцией России. Послание главы государства ФС РФ определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ  Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина будут долго анализировать в мире. Представитель Кремля отметил, что глава государства озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год.

 

#в стране и мире #Владимир Путин #Федеральное собрание #послание Путина ФС РФ
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