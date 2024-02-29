Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе спецоперации

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших участниках спецоперации во время послания Федеральному собранию.

Глава Российского государства поблагодарил россиян, борющихся за интересы нашей страны и каждый день рискующих своей жизнью. Путин подчеркнул, что народ России преклоняется перед подвигом погибших героев и будет помнить их заслуги.

«Россия всегда будет помнить своих павших героев», - сказал он и объявил минуту молчания.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения можно посмотреть на сайте «Звезды».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.