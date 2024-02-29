Путин заявил, что россияне не позволили разорвать страну на части

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что россияне сберегли единство страны, не позволили разорвать на части. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному собранию РФ.

«Отразили агрессию международного терроризма. Не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер также напомнил, что в этом году легендарной «Русской весне» исполняется 10 лет. По словам Владимира Путина, мужество севастопольцев, крымчан и жителей Донбасса и их любовь к Родине вызывает гордость.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства будут долго анализировать в мире. Представитель Кремля отметил, что Путин озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год.