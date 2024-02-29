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Путин заявил, что россияне не позволили разорвать страну на части

Глава государства напомнил, что в этом году 10 лет «Русской весне».
Игнат Далакян 2024-02-29 12:21:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что россияне сберегли единство страны, не позволили разорвать на части. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному собранию РФ.

«Отразили агрессию международного терроризма. Не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер также напомнил, что в этом году легендарной «Русской весне» исполняется 10 лет. По словам Владимира Путина, мужество севастопольцев, крымчан и жителей Донбасса и их любовь к Родине вызывает гордость.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства будут долго анализировать в мире. Представитель Кремля отметил, что Путин озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год.

 

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