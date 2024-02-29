На Херсонском направлении уничтожены диверсанты врага на моторных лодках

Минобороны России заявило, что на Херсонском направлении была уничтожена украинская диверсионная группа.

Диверсанты пытались десантироваться на Тендровской косе в Херсонской области. Речь идет о группе 73-го морского центра сил специальных операций.

Противник пытался высадиться на пяти моторных лодках. В результате боя российские военные подбили четыре лодки, пятая уплыла. Украинская сторона потеряла 25 человек, еще одного пленили бойцы ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.