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Расчет показал, как мешает с землей врага «Мста-Б» на Донецком направлении

Наведение артиллерии на цель и корректировку огня осуществляют разведывательные группы, которые используют беспилотные летательные аппараты.
2024-02-29 10:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы расчета 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» «Южной» группировки войск на Донецком направлении.

В описании к видеозаписи сказано, что артиллеристы бьют по позициям киевских формирований, украинской бронетехнике, а также уничтожают артиллерийские и минометные батареи, средства ПВО, пункты управления и огневые точки ВСУ.

Орудия остаются незамеченными, поскольку тщательно замаскированы, расположены в лесистой местности и накрыты ветвями. После получения координат противника расчет ведет огонь, который корректируется с помощью беспилотников.

Отстрелявшись, артиллеристы покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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