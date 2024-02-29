Расчет показал, как мешает с землей врага «Мста-Б» на Донецком направлении

Минобороны России показало кадры боевой работы расчета 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» «Южной» группировки войск на Донецком направлении.

В описании к видеозаписи сказано, что артиллеристы бьют по позициям киевских формирований, украинской бронетехнике, а также уничтожают артиллерийские и минометные батареи, средства ПВО, пункты управления и огневые точки ВСУ.

Орудия остаются незамеченными, поскольку тщательно замаскированы, расположены в лесистой местности и накрыты ветвями. После получения координат противника расчет ведет огонь, который корректируется с помощью беспилотников.

Отстрелявшись, артиллеристы покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.