АСВ: страховые выплаты вкладчикам «Гефеста» начнутся не позднее 13 марта

Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками банка «Гефест», у которого Центробанк отозвал лицензию, предварительно оценивается в размере 181,2 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 млн рублей», - говорится в сообщении АСВ.

Госкорпорация отметила, что выплаты начнутся не позднее 13 марта 2024 года.

Для того чтобы оперативно осуществлять прием заявлений вкладчиков и ускорить выплаты возмещения по вкладам, АСВ планирует использовать банки-агенты. В сообщении отмечается, что они будут отбираться на конкурсной основе в срок не позднее 4 марта текущего года.

Вкладчики могут подать заявления о выплате страхового возмещения в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее одного года, говорится в заявлении АСВ.

Напомним, что сегодня Центробанк России отозвал у банка «Гефест» лицензию на осуществление банковских операций. Отмечается, что банк нарушал федеральные законы и требования законодательства в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов.