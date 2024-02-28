Не менее 30 человек погибли при крушении автобуса на мосту в Мали

В Мали по меньшей мере 31 человек погиб при крушении автобуса, направлявшегося в Буркина-Фасо. Еще 10 получили ранения. О происшествии сообщило издание Barron's со ссылкой на французское агентство AFP.

«31 человек погиб во вторник в Мали и 10 получили ранения, когда направлявшийся в Буркина-Фасо автобус упал на мосту на юго-востоке страны, сообщило министерство транспорта», - указали репортеры.

ЧП произошло на мосту через реку Баго около 17 часов по местному времени. Предполагается, что причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать потеря водителем контроля над автобусом, отметили в министерстве.

При этом указано, что в Мали автомобильные аварии - явление не редкое, так как многие дороги и автомагистрали, а также транспортные средства находятся в плохом состоянии.