На Кубани обнаружили мертвыми более двух тысяч голубей вяхиря

В Краснодарском крае обнаружили мертвыми свыше двух тысяч голубей. Инцидент произошел 27 февраля в Динском районе. Мертвых птиц нашли в трех километрах к востоку от станицы Старомышастовской в лесополосе, прилегающей к руслу реки Кочеты. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на региональный Минприроды (Министерство природных ресурсов).

«Должностными лицами министерства выявлен факт нарушения правил охраны окружающей среды, повлекший за собой массовую гибель голубя вяхиря в количестве 2055 особей», - уточнили в ведомстве.

После этого ветеринары Динского района и сотрудники Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору отобрали пробы мертвых голубей. Уточняется, что павших птиц уничтожили на месте. По факту происшествия специалисты составили комиссионный акт.

Также сообщается, что инспектор Охотнадзора Минприроды подал заявление в местную полицию, чтобы установить причины гибели тысяч голубей, а вместе с этим и лиц, допустивших их гибель. Не уточняется, что могло стать причиной массовой гибели пернатых.