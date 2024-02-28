МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Кубани обнаружили мертвыми более двух тысяч голубей вяхиря

Специалисты нашли 2055 мертвых голубей вяхиря в прилегающей к реке лесополосе.
Дарина Криц 2024-02-28 23:43:01
© Фото: Ronald Wittek http imagebroker.com#search Globallookpress

В Краснодарском крае обнаружили мертвыми свыше двух тысяч голубей. Инцидент произошел 27 февраля в Динском районе. Мертвых птиц нашли в трех километрах к востоку от станицы Старомышастовской в лесополосе, прилегающей к руслу реки Кочеты. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на региональный Минприроды (Министерство природных ресурсов).

«Должностными лицами министерства выявлен факт нарушения правил охраны окружающей среды, повлекший за собой массовую гибель голубя вяхиря в количестве 2055 особей», - уточнили в ведомстве.

После этого ветеринары Динского района и сотрудники Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору отобрали пробы мертвых голубей. Уточняется, что павших птиц уничтожили на месте. По факту происшествия специалисты составили комиссионный акт.

Также сообщается, что инспектор Охотнадзора Минприроды подал заявление в местную полицию, чтобы установить причины гибели тысяч голубей, а вместе с этим и лиц, допустивших их гибель. Не уточняется, что могло стать причиной массовой гибели пернатых.

#в стране и мире #Краснодарский край #голуби #мертвые животные #Минприроды РФ #голубь вяхиря
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 