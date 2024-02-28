Цветоводы из Абхазии рассказали, сколько будет стоить мимоза 8 марта

Тонны мимозы устремились в российские регионы из соседней Абхазии. Теплая погода запустила сезон раньше срока. Подготовка к 8 марта в разгаре: местные жители собирают, обрезают и заботливо упаковывают солнечные ветки. А таможенники пропускают один из главных весенних символов вне очереди. Одной из первых аромат праздника прочувствовала Ирина Сафонова.



Среди заснеженных пиков гор - ярко желтые полоски мимозы - такие пейзажи возможны только в Абхазии и у самой ее границы - в южной части Большого Сочи. В воздухе - сладкий аромат, повсюду слышно жужжание пчел. Настоящая весна на плантации, еще и дни выдались теплые и солнечные. Для сборщиков мимозы наступила горячая пора.

«Мы цветок отправляем по всей стране и в ближайшее зарубежье от Дальнего Востока до Белоруссии. Я был бы очень рад, если бы в каждом доме была бы хотя бы одна веточка, которая поднимет настроение девушкам», - рассказал Руслан Домбалакян.

Руслан Домбалакян и Наира Архипкина 8 лет занимаются садом. Летом - обрезка и уборка лишней поросли, зимой - подкормка. Ближе к весне - долгожданный сбор золотого урожая, который из Абхазии отправится по регионам России.

«Сказать, что всегда я хожу тут с улыбкой с удовольствием - нет, на самом деле конечно устаешь, это труд! Но в этом месте наполняться красотой, совсем, по-другому, себя чувствую вечером... это не картошку копать», - рассказала Наира Архипкина.

Здесь почти 200 деревьев. За сезон сбора, который длится с 1 февраля по 1 марта - снимают 4 тонны цветов.

Для сбора мимозы у садоводов целый арсенал инструментов, нижние ветки секатором , более глубокая обрезка проводится пилой, а самый ценные веточки снимают - вот таким высоторезом. Его длина 3,5 метра , достает до самых верхушек. А чем ближе мимоза к солнцу, тем пушистее цветок.

Этот сезон особенно щедрый к садоводам. Уже с начала февраля в Абхазии и Сочи установилась теплая погода. Температуры доходили до +19. Мимоза отреагировала мгновенно - буквально за пару дней - на ветках полностью распустились желтые цветы.

Но несмотря на благоприятные условия и щедрый урожай - в этом сезоне - мимоза подорожала. Если в прошлом году оптовая цена за килограмм отборных цветов была - 270 рублей, в этом доходит до 450. Арендаторы садов объясняют это повышением оплаты труда сборщиков - час работы обходится в среднем 200 рублей.

«Цена варьируется от двухсот до пятисот рублей, в зависимости от цветка. Работников мы нанимаем, первый год справлялись сами вдвоем, но ежегодно работает до 15 человек», - рассказал Руслан Домбалакян.

Спрос, по мнению владельцев садов, превышает предложение. Весенний цветок - к 8 марта отправляется во все регионы. Лишь только местные южные дамы такой подарок к празднику, пожалуй, не оценят.

На российско-абхазской границе - цветочный бум! Таможенный пост работает в усиленном режиме. Всего до 8 марта здесь планируется принять порядка 200 тонн цветов. А уже сейчас в города России отправлено более 117 тонн мимозы.