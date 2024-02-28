В НИИ Склифосовского показали, как пациентам помогают медицинские «робокошки»

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского на помощь пациентам пришли «робокошки». Необычные интерактивные помощники могут и сопроводить, и выполнить мелкие поручения. Они разгружают сотрудников клиники, позволяя сосредоточиться на лечении. Сенсорных питомцев можно и даже нужно гладить - так они включаются в работу. Необычных роботов оценила Елизавета Пронина.

«Белла» - универсальный помощник в Институте им. Склифосовского. Может и вещи донести, отвезти анализы, лекарства, еду. Встретит пациентов и проводит, например, до лифта и в зал ожидания.

Такие устройства уже получили ласковое название - «робокошки». А все из-за схожести с домашними питомцами. У них тоже есть ушки, и дисплей, куда выводится мордочка. Их можно погладить и услышать как робот мурлычет. Вот только играть времени нет - надо пациентам помогать.

«Робокошки» ориентируются за счет трех камер. Одна из них направлена вверх - в потолок, еще две расположены в нижней части устройств. Чтобы ее включить, достаточно погладить ее по голове, выбрать в меню нужную команду и нажать кнопку «Поехали!».

Еще они оборудованы 3D-сенсорами, которые помогают им останавливаться и объезжать препятствия. После того, как задача выполнена, робот автоматически возвращается к регистратуре. Продолжать работу без подзарядки они могут на протяжении суток.

«Сколько времени мы с ней работаем, таких ситуаций, когда бы она с кем-то столкнулась или причинила какой-то вред не было. Только лишь положительные эмоции», - рассказала старшая сестра Ирина Казачухина.

В городской клинической больнице №15 пациентам и врачам помогают сразу две «робокошки» Эмми. Доставляют тяжелые коробки с препаратами, рассказывают о правилах пребывания в больнице, а еще могут дать совет, как укрепить свое здоровье.

«Для нас полезно еще и то, что это и информационная система. Она проезжает по коридорам и информирует пациентов о том, что нам нужно, что программируем в звуковую дорожку», - рассказала заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Городской клинической больницы №. 15 имени О.М. Филатова Олеся Таньшина.

Такие роботы, пока еще в тестовом режиме работают с ноября в трех городских стационарах. Почти за 4 месяца они успели преодолеть более тысячи километров и выполнить около 30 тысяч заданий. Если пилотный проект завершится успешно, то в будущем новинка может появиться и в других стационарах Москвы.