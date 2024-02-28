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В госдепе США заявили, что не станут отправлять войска на Украину

В Вашингтоне подчеркнули, что каждая стране сама может решить отправлять ли ей военнослужащих в зону конфликта.
Глеб Владовский 2024-02-28 22:18:01
© Фото: Артур Габдрахманов Sputnik РИА Новости

Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не станут отправлять свои войска на Украину.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь отметил, что каждая страна-член НАТО в праве самостоятельно принять решение по этому вопросу.

«Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных "на земле" (на Украине - прим.ред.) не будет», - заявил Миллер.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон не станет отправлять своих военнослужащих на Украину, аргументировав это тем, что ВСУ получат необходимое вооружение и боеприпасы после одобрения Конгрессом допфинансирования.

#Украина #НАТО #сша #Госдеп США #Переброска войск #СВО
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