В госдепе США заявили, что не станут отправлять войска на Украину

Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не станут отправлять свои войска на Украину.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь отметил, что каждая страна-член НАТО в праве самостоятельно принять решение по этому вопросу.

«Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных "на земле" (на Украине - прим.ред.) не будет», - заявил Миллер.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон не станет отправлять своих военнослужащих на Украину, аргументировав это тем, что ВСУ получат необходимое вооружение и боеприпасы после одобрения Конгрессом допфинансирования.