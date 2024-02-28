Майдан наоборот: чего испугался Зеленский накануне истечения срока полномочий

В мае истекает срок полномочий Зеленского. Многие политические силы внутри страны, как и ее жителей не устраивает работа действующего главы Украины. В офисе же Зеленского видят заговор Москвы и попытку устроить «Майдан наоборот».

20 мая - дата, которую с долей известной тревоги ждут в офисе Зеленского. Как пишет со ссылкой на свои источники украинское издание «Зеркало недели», там подготовили обращение в Конституционный суд, который, как рассчитывают на Банковой, должен переподтвердить легитимность Зеленского на своем посту после окончания его полномочий. Но опасаются услышать отказ, так как большинство судей были назначены еще при Порошенко.

Закон о введении в стране военного положения, на которой ссылаются сторонники пребывания Зеленского у власти, противоречит украинской конституции, где определены его полномочия - сроком 5 лет - и прописаны причины их завершения досрочно. В этом случае исполнять обязанности главы государства должен председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. На этом настаивает и его предшественник Дмитрий Разумков, который некогда считался ближайшим соратником Зеленского, а теперь критикует его предложение ввести налог для освобождения от мобилизации.

«Это про такую справедливость говорил президент, когда заверял в том, что закон о мобилизации будет справедливым? Справедливость для богатых и смерть для бедных? Еет, у нас одна конституция. И тот закон, который лежит в Раде, абсолютно ей не соответствует», - заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Издание СТРАНА.UA пишет о состоявшейся закрытой встрече Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа»в Верховной Раде, на которой он их, якобы, предупредил о планах Кремля дестабилизировать работу парламента. Как будто из украинского общественного поля не были выдавлены силы, выступающие за сближение с Россией.

Наряду с риском массовых выступлений на фоне заявленной на Украине необходимости массовой мобилизации - еще до полумиллиона человек - в США зреет и недовольство разворовываемой на Украине западной военной помощи. Однако и это - на фоне отсутствия результатов контрнаступления - в Киеве называют происками агентов влияния Москвы. А о том, что такие на Украине есть и сегодня, накануне заявил действующий при Зеленском так называемый комитет по вопросам разведки. Он обвинил России в подготовке к спецоперации Майдан-3.

Подробнее о ситуации в сюжете Константина Коковешникова.