Утечку воздуха обнаружили в российском сегменте МКС

Специалисты обнаружили утечку воздуха на российском сегменте МКС, передает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Как отмечают в организации, членам экипажа и станции из-за утечки ничего не угрожает.

«Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В Госкорпорации подчеркнули, что в связи с устареванием конструкции станции, постоянно растущая необходимость проведения ремонтных работ на борту занимает много времени.