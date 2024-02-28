Утечку воздуха обнаружили в российском сегменте МКС

Специалисты обнаружили утечку воздуха на российском сегменте МКС, передает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».
Как отмечают в организации, членам экипажа и станции из-за утечки ничего не угрожает.
«Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме», - говорится в сообщении.
В Госкорпорации подчеркнули, что в связи с устареванием конструкции станции, постоянно растущая необходимость проведения ремонтных работ на борту занимает много времени.
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