Фильм «В Арктику» про экспедицию к морским единорогам вышел в российский прокат

Пять лет сложнейших арктических экспедиций, десятки научных открытий, встреча с нарвалами - загадочными морскими единорогами... В широкий прокат выходит документальный фильм путешественника Леонида Круглова «В Арктику», который рассказывает историю открытия и освоения самого холодного региона России. Режиссер-документалист вместе с командой исследователей Русского Географического общества и учеными Российской Академии Наук отправился на край света ради встречи с одними из самых редких и малоизученных животных на планете.

«Сначала с вертолета увидели эти стада нарвалов, потом разрешили моей съемочной группе высадиться на лед, десантироваться в специальных гидрокостюмах, чтобы попробовать подойти к кромке льда и как можно ближе нарвала поснимать. Ну и в конечном итоге мы получили эти уникальные совершенно кадры, получили такой своего рода аванс в целом к этой арктической эпопее», - рассказал режиссер-документалист, член Русского Географического Общества Леонид Круглов.

Как пояснил научный руководитель проекта «Нарвал. Легенда Арктики» Дмитрий Глазов, сам факт встречи нарвалов - это уникальное событие.

«Для нас уже открытием было встретить группу нарвалов. Поскольку перед экспедицией была большая работа по анализу архивных данных, по анализу материалов, которые есть для этого региона, для Земли Франца Иосифа», - рассказал научный руководитель проекта «Нарвал. Легенда Арктики» Дмитрий Глазов.

Съемки удалось организовать при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Компания совместно с Русским Географическим обществом запустила первый в России проект по изучению нарвалов. Все материалы, собранные во время экспедиции позволят оценить популяцию этих уникальных морских млекопитающих и узнать, что необходимо для сохранения среды их обитания.

«Широкие аудитории посмотрят фильм «В Арктику» и увидят волшебный мир нарвалов, мир редких млекопитающих. Мы их называем морские единороги. Арктика - ключевой для нас регион. Хрупкую систему Арктики мы сохраняем с помощью многих проектов программы "Родные города". И этот фильм раскроет, что же мы пытаемся сохранить. Надеюсь, он вдохновит очень многих людей», - отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

После встречи с нарвалами режиссер еще не раз возвращался в арктическую зону. Во время работы над фильмом съемочная группа четыре раза прошла весь Северный морской путь, увидела 150 белых медведей, стадо из двухсот белух в Баренцевом море и 110 тысяч моржей на одном из лежбищ на Чукотке. Фильм «В Арктику» все желающие могут посмотреть уже завтра в кинотеатрах по всей России.